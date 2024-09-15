الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 1
ن م
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H. Alvarez 22'بورخا إيغليسياس 35'A. Douvikas 90' + 1'
R. Moro 50'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

سيلتا فيجو v ريال بلد الوليدالنتائج والإحصائيات,