الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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W. Swedberg 66'ياجو أسباس 84'
كيكي جارسيا 17'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

سيلتا فيجو v ديبورتيفو ألافيسالنتائج والإحصائيات,