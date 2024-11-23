الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 2
ن م
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A. Gonzalez 84'H. Alvarez 86'
رافينيا 15'روبرت ليفاندوفسكي 61'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

سيلتا فيجو v برشلونةالنتائج والإحصائيات,