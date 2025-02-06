الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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I. Issa 29'
A. Nasser 23'M. Fakhri 51'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

سيراميكا كليوباترا v فاركوالنتائج والإحصائيات,