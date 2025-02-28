الدوري المصري الممتاز
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4 - 1
ن م
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I. Issa 9'Zalaka 36'A. Kendouci 40'أحمد رمضان بيكهام 82'
I. Bamba 11'
(ش١ 3-1) (ن م 4-1)

سيراميكا كليوباترا v بتروجيتالنتائج والإحصائيات,