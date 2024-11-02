كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 0
ن م
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J. Clarke 49'J. Stevens 88' (جزاء)كونور ويلكينسون 90' + 7'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

سوليهال موورز v مايدستونالنتائج والإحصائيات,