الدوري المصري الممتاز
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2 - 4
ن م
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H. Hassan 20' (جزاء)M. Saber 75'
A. Amoory 32'M. Hammouda 53' (جزاء), 88' (جزاء)محمد حمدي 56' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 2-4)

سموحة v غزل المحلةالنتائج والإحصائيات,