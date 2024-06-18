الدوري المصري الممتاز
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3 - 2
ن م
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H. Hassan 13', 90' + 1'J. Ajayi 90' + 9'
S. Dabo 45' + 2'K. Yehia 48' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 3-2)

سموحة v الداخليةالنتائج والإحصائيات,