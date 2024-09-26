الدوري الأوروبي
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4 - 1
ن م
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D. Birligea 8'M. Stefanescu 32'D. Olaru 58', 69'
Z. Lipuscek 23'
(ش١ 2-1) (ن م 4-1)

ستياوا بوخارست v ريجاس فوتبولا سكولاالنتائج والإحصائيات,