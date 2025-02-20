الدوري الأوروبي
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2 - 0مجم 4 - 1
ن م
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J. Cisotti 30'D. Miculescu 81'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

ستياوا بوخارست v باوك سالونيكيالنتائج والإحصائيات,

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