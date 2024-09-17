كأس رابطة المحترفين
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1 - 1جزاء 2 - 1
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M. Rose 54'
R. Bennett 90' + 1'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

ستوك سيتي v فليتوودالنتائج والإحصائيات,