كأس رابطة المحترفين
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1 - 5
ن م
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N. Mapengu 67'
سامي سموديكس 8', 25'أندرياس وايمان 22'Y. Ohashi 31'M. Gueye 72'J. Vale 88'
(ش١ 0-4) (ن م 1-5)

ستوكبورت v بلاكبيرن روفرزالنتائج والإحصائيات,