الدوري الفرنسي
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3 - 1
ن م
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A. Santos 17', 57'D. Bakwa 73'
B. Guirassy 83'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

ستراسبورج v نانتالنتائج والإحصائيات,