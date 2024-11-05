دوري أبطال أوروبا
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4 - 1
ن م
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V. Gyoekeres 38', 49' (جزاء), 80' (جزاء)M. Araujo 46'
فيل فودين 4'
(ش١ 1-1) (ن م 4-1)

سبورتنج لشبونة v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,