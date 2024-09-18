دوري أبطال أوروبا
team-logo
3 - 0
ن م
team-logo
K. Kairinen 2'V. Olatunji 42'Q. Laci 58'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

سبارتا براج v سالزبورجالنتائج والإحصائيات,