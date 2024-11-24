الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 3
ن م
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ادم ارمسترونج 42'M. Fernandes 56'
دومينيك سوبوسلاي 30'محمد صلاح 65', 83' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

ساوثامبتون v ليفربولالنتائج والإحصائيات,