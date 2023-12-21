دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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J. Kielland 34'S. Gaupset 90' + 4'
A. Majri 6'A. Hegerberg 13' (جزاء)
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

ساندفايكين v ليون للسيداتالنتائج والإحصائيات,