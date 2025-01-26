الدوري الألماني
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3 - 0
ن م
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M. Guilavogui 31', 51'D. Sinani 90' + 3'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

سانت باولي v أونيون برلينالنتائج والإحصائيات,