كأس إيطاليا
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3 - 3جزاء 5 - 4
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Y. Kallon 53'B. Dia 68' (جزاء), 90' + 3'
P. Candelari 43'E. Soleri 45', 56'
(ش١ 0-2) (ن م 3-3)

ساليرنيتانا v سبيزياالنتائج والإحصائيات,