الدوري الفرنسي
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3 - 0
ن م
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L. Blas 24'A. Kalimuendo-Muinga 35'A. Groenbaek 60'
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

رين v مونبيلييهالنتائج والإحصائيات,