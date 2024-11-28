الدوري الأوروبي
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0 - 2
ن م
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K. Despodov 2'F. Chalov 59'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

ريجاس فوتبولا سكولا v باوك سالونيكيالنتائج والإحصائيات,