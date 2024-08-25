الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 0
ن م
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فيديريكو فالفيردي 50'إبراهيم دياز 88'إندريك فيليبي 90' + 6'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

ريال مدريد v ريال بلد الوليدالنتائج والإحصائيات,