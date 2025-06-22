كأس العالم للأندية
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3 - 1
انتهت
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جود بيلينجهام 35'أردا جولر 43'فيديريكو فالفيردي 70'
E. Montiel 80'
(½ 2-0) (انتهت 3-1)

ريال مدريد ضد باتشوكاالنتائج والإحصائيات,