الدوري الأوروبي
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
ميكيل أويارزابال 70' (جزاء)
جوشوا زيركزي 57'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

ريال سوسييداد v مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,