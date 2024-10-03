الدوري الأوروبي
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1 - 2
ن م
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بابلو مارين 5'
L. Vazquez 28'T. Leoni 39'
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

ريال سوسييداد v أندرلختالنتائج والإحصائيات,