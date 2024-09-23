الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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جيوفاني لو سيلسو 7'
D. Rodriguez 8'V. Fernandez 90' + 3'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

ريال بيتيس v مايوركاالنتائج والإحصائيات,