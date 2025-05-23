الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 1
انتهت
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أنتوني 40'
رافا مير 75'
(½ 1-0) (انتهت 1-1)

ريال بيتيس ضد فالنسياالنتائج والإحصائيات,