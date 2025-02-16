الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 0
ن م
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أنتوني 51'مارك روكا 64', 69'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

ريال بيتيس v ريال سوسييدادالنتائج والإحصائيات,

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