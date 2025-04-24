الدوري الإسباني – لا ليجا
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5 - 1
ن م
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J. Rodriguez 17'J. Hernandez 64'إيسكو 66'R. Perraud 84'A. Ezzalzouli 90'
Chuki 41'
(ش١ 1-1) (ن م 5-1)

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