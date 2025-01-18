الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 3
ن م
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J. Rodriguez 28'
كيكي جارسيا 11' (جزاء), 80', 84'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

ريال بيتيس v ديبورتيفو ألافيسالنتائج والإحصائيات,