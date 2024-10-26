الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
ن م
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M. Sylla 60' (جزاء)
T. Barry 29'آيوزي بيريز 84'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

ريال بلد الوليد v فياريالالنتائج والإحصائيات,