الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 3
ن م
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كيليان مبابي 30', 57', 90' + 1' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

ريال بلد الوليد v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,