الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 3
ن م
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R. Moro 49'M. Sylla 66' (جزاء)
أنتي بوديمير 9', 60' (جزاء)روبين غارسيا سانتوس 34'
(ش١ 0-2) (ن م 2-3)

ريال بلد الوليد v أوساسوناالنتائج والإحصائيات,