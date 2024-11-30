الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 5
ن م
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C. Lenglet 26'جوليان ألفاريز 35'رودريجو دي بول 37'أنطوان جريزمان 52'A. Soerloth 90' + 2'
(ش١ 0-3) (ن م 0-5)

ريال بلد الوليد v أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,