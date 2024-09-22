الدوري الإيطالي
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3 - 0
ن م
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A. Dovbyk 19'باولو ديبالا 49' (جزاء)T. Baldanzi 70'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

روما v أودينيزيالنتائج والإحصائيات,