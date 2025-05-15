الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 2
انتهت
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خورخي دي فروتوس 37'فلوريان ليجويني 45' + 6'
J. Hernandez 51'إيسكو 61' (ضربة جزاء)
(½ 2-0) (انتهت 2-2)

رايو فايكانو ضد ريال بيتيسالنتائج والإحصائيات,