الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
انتهت
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اوناي لوبيز 9'
بيدري 60'داني أولمو 82'
(½ 1-0) (انتهت 1-2)

رايو فاليكانو ضد برشلونةالنتائج والإحصائيات,