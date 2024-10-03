الدوري الأوروبي
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1 - 4
ن م
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دينيس لاورنس 14'
M. Fofana 10', 55'أليكساندر لاكازيتي 19', 45' + 1'
(ش١ 1-3) (ن م 1-4)

راينجرز v ليونالنتائج والإحصائيات,