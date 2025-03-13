الدوري الأوروبي
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0 - 2مجم 3 - 3جزاء 3 - 2
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S. Szymanski 45', 73'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2) (و إ 0-2)

راينجرز v فنربخشهالنتائج والإحصائيات,