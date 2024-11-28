الدوري الأوروبي
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1 - 2
ن م
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V. Kabayev 90' + 5'
ماتي فيدرا 55'P. Sulc 90'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

دينامو كييف v بلزينالنتائج والإحصائيات,