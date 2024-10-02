دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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P. Sucic 45' + 3'M. Baturina 66'
M. Salisu 74'دينيس زكريا 90' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

دينامو زغرب v موناكوالنتائج والإحصائيات,