الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 1
ن م
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كيكي جارسيا 6' (جزاء)
P. Duran 66'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

ديبورتيفو ألافيس v سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,