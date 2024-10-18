الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
2 - 3
ن م
team-logo
A. Martinez 6'كيكي جارسيا 90' + 7'
M. Sylla 17' (جزاء)S. Amallah 72' (جزاء)انوار 76'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

ديبورتيفو ألافيس v ريال بلد الوليدالنتائج والإحصائيات,