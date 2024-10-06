الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
0 - 3
ن م
team-logo
روبرت ليفاندوفسكي 7', 22', 32'
(ش١ 0-3) (ن م 0-3)

ديبورتيفو ألافيس v برشلونةالنتائج والإحصائيات,