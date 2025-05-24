الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 1
انتهت
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كارلوس فيسنتي 56' (ضربة جزاء)
راؤول جارسيا 88'
(½ 0-0) (انتهت 1-1)

ديبورتيفو ألافيس ضد أوساسوناالنتائج والإحصائيات,