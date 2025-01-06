كأس ملك إسبانيا
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0 - 5
انتهت
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فيديريكو فالفيردي 5'إدواردو كامافينجا 13'أردا جولر 28', 88'لوكا مودريتش 55'
(½ 0-3) (انتهت 0-5)

ديبورتيفا مينيرا ضد ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,