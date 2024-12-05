كأس ملك إسبانيا
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2 - 2ضربة جزاء 4 - 2
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J. Mas 33'S. Baradji 105' + 2'
كيكي جارسيا 60', 108' (ضربة جزاء)
(½ 1-0) (انتهت 1-1) (انتهت 2-2)

ديبورتيفا مينيرا ضد ديبورتيفو ألافيسالنتائج والإحصائيات,