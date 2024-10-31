كأس ملك إسبانيا
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1 - 6
انتهت
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J. Alvarez 90' + 1' (ضربة جزاء)
سيرجي ألتيميرا 6'الحسن دياو 26'سيدريك باكامبو 28'خوانمي 68'فيتور روكي 79', 87'
(½ 0-3) (انتهت 1-6)

جيفورا ضد ريال بيتيسالنتائج والإحصائيات,