دوري أبطال أوروبا
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2 - 3
ن م
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دافيد لوبيز 19'D. van de Beek 73'
Y. Herrera 23' (هدف عكسي)A. Milambo 33'L. Krejci 79' (هدف عكسي)
(ش١ 1-2) (ن م 2-3)

جيرونا v فينوردالنتائج والإحصائيات,