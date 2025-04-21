الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 3
ن م
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كريستيان ستواني 85'
J. Cardoso 6'أنتوني 39'إيسكو 42'
(ش١ 0-3) (ن م 1-3)

جيرونا v ريال بيتيسالنتائج والإحصائيات,